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Kerem Çağatay tamam

Çorum Futbol Kulübü iç transferde Kerem Çağatay ile yeniden anlaşma sağladı.

Spor 11.08.2020, 20:43
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Kerem Çağatay tamam

Yeni sezon planlaması doğrultusunda daha önce anlaşma sağlanamayan Kerem Çağatay ile Çorum FK transfer komitesi dün bir kez daha masaya oturdu. Teknik Direktör Bahri Kaya'nın yeni sezonda kadroda görmek istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Çağatay ile yapılan görüşmeler sonunda 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu anlaşma sağlanmasının ardından yeni sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

(Rıfat KARA)

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