“Kazandıkça kalitemiz artıyor”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, 3-2 kazandıkları Başkent Akademi maçını değerlendirirken, her geçen hafta lige daha çok ısındıklarını ve aldıkları her galibiyetin takımın kalitesini artırdığını söyledi.

Fizik kondisyon olarak çok iyi bir durumda olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, Zonguldak’ta olduğu gibi bu maçta da yenik durumdan geri dönüp son iki iç saha maçında üzdükleri taraftarları sevindirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Maça 4-3-3 sistemi ile başlamalarına rağmen hücumda etkili olmadıklarını ifade eden Kaya, “Son iki iç saha maçını kaybetmenin verdiği stresle maça istediğimiz gibi başlayamadık.

4-4-2’YE DÖNÜNCE BASKIMIZ ARTTI

İlk yarıda 4-3-3 ile başladık fakat hücumda hiç bir şey üretemedik. İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladık ve 4-4-2’ye döndük. Ofsayt kokan bir pozisyonda yediğimiz golle yenik duruma düştük. Sonrasındaki bölümde ise inanılmaz bir baskı kurduk ve bunun sonucunda 3-1 öne geçtik. Farkı daha da açabilirdik, pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik.

Son bölümde stres yaşasak da taraftarımızın önünde aldığımız galibiyet çok önemli ve anlamlı. Maçın diğer önemli yanı ise, Zonguldak’ta olduğu gibi geriye düşmemize rağmen oyundan kopmamamız ve mücadeleyi sonuna kadar vermemiz. Bu açıdan tüm futbolcularımı kutluyorum.

ÇOK KÖTÜ BİR SAHA BİZİ BEKLİYOR

Bugün itibari ile Başkent maçını unuttuk ve Hacettepe maçının hazırlıklarına başladık. Oradaki tek endişem, Dünya değil Türkiye standartlarında bile olmayan çok kötü bir saha bizi bekliyor. Halı sahada doksan dakika mücadele edeceğiz. Ligde aldığımız bu galibiyetlerin ardından bütün maçları kazanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Kazandıkça camiamız ve oyuncu arkadaşlar bütün maçları kazanma isteği içinde oluyorlar.

KAZANDIKÇA TECRÜBEMİZ ARTIYOR

Bizde bu sorumluluğun bilincindeyiz ve gerekeni yapmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her geçen hafta ve kazanılan puanlar bize tecrübe kazandırıyor ve kalitemizi artırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

FİZİK OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

Diğer dikkat çekmek istediğim nokta da, fiziksel olarak takımın bulunduğu durum. İkinci yarıda rakip 7-8 oyuncusu ile yerden kalkmadı. Biz aslanlar gibi tempomuzu yükselterek rakibi adeta sahadan sildik. Bu benim için çok önemliydi. Takımın bu anlamda ligi kaldırabilecek fizik ve kondisyona sahip olduğunu bu maçta bir kez daha gördük.

Son olarak, iki haftadır iç sahada kaybederek üzdüğümüz taraftarlarımızı bu maçta sevindirdiğimiz için mutluyuz. Ayrıca stada gelerek takımlarına doksan dakika destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyor bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz” dedi.