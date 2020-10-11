Kaymaksız puan: 1-1

STAT: Çorum Şehir.

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül *, Emre Doğu ***, Barış Çiçeksoyu ***

4.HAKEM: Erhan Kutlu.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin **, Mehmet Sedef ** (Dk. 79 Nafican *), Salih Zafer *, Kerem Çağatay ** (Dk. 83 Kıvanç *), Umut ***, Cengiz **, Muhammet Fettahoğlu * (Dk. 56 Onur **), Yılmaz Can * (Dk. 56 Mikail **), Eren Tokat *** (Dk. 83 Mete *), Tarık **, Sinan ***

YEDEKLER: Deniz, Ertuğrul.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

AFJET AFYONSPOR: Anıl **, Mahmut **, Veli ***, Emre Tosun ***, Onur Ramazan ** (Dk. 73 Veysel Karani *), Cihan * (Dk. 59 Bora **), Mehmet Özdıraz * (Dk. 59 Savaş *), Ferhan ** (Dk. 73 Yusuf Emre *), Aykut *** (Dk. 90 Görkem), Ferit **, Nazmi **

YEDEKLER: Mehmet Doğan, Seyfettin Anıl, Yavuz Selim, Okan, Hacı Mustafa.

TEKNİK SORUMLU: Özgür Zengin.

GOLLER: Dk. 24 Aykut (Afyonspor), Dk. 67 Sinan (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Onur Ramazan (Afyonspor- yedek kulübesinden)

SARI KARTLAR: Salih Zafer, Umut, Sinan, Nafican, Mikail (Çorum FK), Veli (Afyonspor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 4.hafta maçları Cumartesi günü oynanırken, Çorum Futbol Kulübü evinde Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Çorum Futbol Kulübü’nün galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Manisa FK ve Kocaelispor yenilgilerinin ardından üçüncü maçında Afjet Afyonspor’u konuk eden Çorum FK’da Teknik Direktör Bahir Kaya kadroda rotasyona gitti. Sakat olan Kerem Pala’nın yanı sıra Onur Kolay, Mikail, Nafican ve Kıvanç’ı kulübeye çeken Bahri Kaya, Mehmet Sedef, Kerem Çağatay, Yılmaz Can, Sinan ve Cengiz’e ilk onbirde yer verdi.

Sahaya galibiyet için çıkan Çorum FK zaman zaman etkili ataklar geliştirip pozisyonlar bulsa da bunlardan yararlanamadı. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar Çorum FK’nın maçtaki en büyük zaaflarından biri olurken, nitekim 24.dakikada Salih Zafer’in kaptırdığı top golle sonuçlandı. Aykut Uluç topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarının genelinde oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK sağlı sollu ataklarla rakip kalede gol aradı. 67.dakikada Mehmet Sedef’in ortasında Sinan Kurumuş’un şık kafa golüyle skora denge geldi: 1-1.

İlerleyen dakikalarda galibiyet golü için ataklarını sıklaştıran Çorum FK, bu ataklardan Mikail, Cengiz ve Umut’la yararlanamadı. Özellikle son 10 dakikadaki inanılmaz baskıya rağmen gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK ilk puanını alırken, Afjet Afyonspor puanını 5’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 11: Çorum FK atağında, savunmadan Tarık’ın uzun pasına hareketlenen Cengiz soldan ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, kaleci Anıl gole izin vermedi.

DAKİKA 20: Afyonspor atağında, Emre Tosun ceza yayının solundaki boşluktan sert vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 24 (GOL): Afyonspor golü buldu. Çorum FK savunmadan çıkarken Salih Zafer topu Onur Ramazan’a kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden derinleme pasına hareketlenen Aykut penaltı noktasının sağından yerden vurdu: 0-1.

DAKİKA 30: Soldan gelişen Çorum FK atağında, soldan atılan uzun topu kontrol eden Tarık pasını bekletmeden Yılmaz’a verdi, sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Yılmaz çapraz durumda karşı karşıya vurdu, top kaleci Anıl’da kaldı.

DAKİKA 49: Çorum FK’nın kazandığı kornerde Umut’la Cengiz paslaştı, topla birlikte ceza sahasına giren Umut çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Anıl’ın ön direkte çift yumrukla çıkarttığı top yakın mesafeden Yılmaz’ın yüzüne çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 62: Afyonspor ikinci gole çok yaklaştı. Soldan Savaş’ın ortasından kale alanı çizgisinden Bora kafayı vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 67 (GOL): Çorum FK beraberlik golünü buldu. Soldan Mehmet Sedef’in ortasından gelen topa çok iyi yükselen Sinan’ın şık kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

DAKİKA 81: Sağdan ani gelişen Çorum FK atağında, Mikail çizgiye inmeden ortaladı, Cengiz uygun durumda kafayı vuramadı.

DAKİKA 84: Bu kez soldan gelişen Çorum FK atağında Cengiz ortaladı, arka direkte Mikail topu kafayla içeri çevirmek yerine dar açıdan kaleyi tercih edince, top auta gitti.

DAKİKA 86: Sağdan gelişen Çorum FK atağında Umut ortaladı, arka direkte Cengiz sert bir vuruş yaptı, üstten aut.

DAKİKA 88: Afyonspor gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen topu Veysel Karani ceza sahasının sol köşesinden sert bir vuruşla kaleye gönderdi, Mikail topu çizgiden çıkarttı, korner.