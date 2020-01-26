Kaya’dan rotasyon!

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, beklenildiği gibi Gümüşhanespor maçında rotasyona gitti.

İlk yarının son haftasında Kırklarelispor, ikinci yarının ilk iki haftasında ise 1922 Konyaspor ve İnegölspor’a yenilen Çorum Futbol Kulübü 20.hafta maçında dün Gümüşhanespor’la deplasmanda karşılaştı. Teknik Direktör Bahri Kaya, Gümüşhanespor maçında önceki hafta İnegölspor’a karşı sahaya ilk 11’de sürdüğü kadrodan 6 farklı isme görev verdi. Kalede Onur Tekin’in yerine eldivenleri Reşat’a veren Bahri Kaya, stoper Murat Cömert, Mikail Albayrak, Murathan Buruş ve Fatih Şerifoğlu’nu kulübeye çekerken, sarı kart cezalısı olan Kerem Çağatay da takımdaki yerini alamadı. Bu futbolcuların yerine Mete Yıldız, Batuhan Demirel, Nafican Yardımcı, Ertuğrul Sancaktutan ve Volkan Akyıldız forma giydi. Ara transfer döneminde Uşakspor’dan alınan stoper Mete Yıldız ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giyerken, Reşat Şen ve Nafican Yardımcı bu sezon ilk kez forma giydiler. Yeni transferlerden Volkan Akyıldız ise Çorum FK formasıyla ilk kez ilk 11’de yer aldı.

(Hüseyin AŞKIN)