Kaya’dan milli raketlere moral

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda günde çift antrenman programı uygulayan milliler, 27 Mayıs’ta Çorum’dan ayrılacak. Son hazırlıklarını yapan millilere moral ziyaretleri devam ederken, son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, kamp ziyaretinde bulundu.

Sporcularla sohbet eden Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti olarak spora ve gençlere verdiğimiz değer ortada. Bu yüzyılda daha çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğiz. Burada en büyük görev gençlere düşüyor. Gençlerimizin bilgisini büyüklerimizin tecrübesiyle birleştiriyoruz. Gerçekten de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeniz, İstiklal Marşımızı okutmanız büyük önem arz ediyor. Çünkü biz kadim bir medeniyetiz” dedi.

Kaya, Türkiye’yi temsil edecek milli sporculara başarı dileklerinde de bulundu.

(Spor Servisi)

