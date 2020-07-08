Kaya’dan 3 yıllık imza

Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına startı Teknik Direktör Bahri Kaya’ya imza attırarak verdi. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Kaya’ya 3 yıllık imza attırıldı.

Geçen sezon Çorum Futbol Kulübü’nün 2.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Bahri Kaya, bu sezonun da büyük bölümünde takımın başında yer aldı. İkinci yarıda alınan kötü sonuçlar üzerine Kaya ile yollar ayrılırken, 3 yılda 1.Lig’e yükselme hedefi koyan ve bu doğrultuda bir proje hazırlayan Başkan Özcan, bu proje süresinde takımı Bahri Kaya’ya emanet etmeyi uygun gördü ve Kaya ile prensip anlaşmasına vardı.

KAYA İLE 2023’E KADAR

Önceki gün Çorum’a davet edilen Bahri Kaya ile anlaşmanın şartları ile ilgili yapılan görüşmede taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya ile her konuda anlaştıklarını ve 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde de basın huzurunda imza atacağını söyledi.

Bahri Kaya ile büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getiren Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, 3 yılda 1.Lig’e yükselme hedefi belirlemiştik. Hedefe giden bu yolu Bahri Kaya hocamızla yürüyeceğiz. Kendisine çok güveniyoruz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. İlk etapta 2023’e kadar olmak üzere sözleşme imzaladık. Basın huzurundaki imzayı da Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin tescil formatını belirlemesinden sonra atacağız” dedi.

ÖNCE İÇ TRANSFER

Başkan Fatih Özcan, önümüzdeki günlerde iç transfer görüşmelerine başlayacaklarını, iç transferden sonra dış transfere yöneleceklerini, bununla ilgili teknik direktör Bahri Kaya’dan gidecek ve kalacak futbolcuların yanında transfer edilecek futbolcular hakkında raporun kendisine ulaştığını sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)