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Kaya, Başkan’a yeni liste sundu

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak Çorum’a geldi.

Spor 21.07.2020, 22:15
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Kaya, Başkan’a yeni liste sundu

Başkan Fatih Özcan ve transfer komitesi ile birlikte Antalya’da oynanan 2.Lig Play-Off çeyrek final maçlarını televizyondan izleyen Bahri Kaya, dış transfer listesini son haliyle Başkan Özcan’a sundu.

Başkan Fatih Özcan, Teknik Direktör Bahri Kaya ve transfer komitesi liste üzerinde bir değerlendirme yaparken, Başkan Fatih Özcan dış transfer çalışmalarına başlamalarının an meselesi olduğunu söyledi. Başkan Özcan, listede yer alan ve play-off oynayan takımlarda olmayan oyuncuları her an görüşmeye çağırabileceklerini kaydetti.

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