Kavuncu’dan Eğer’e ziyaret

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yaz taşındığı yeni hizmet binasını gezen Milletvekili Erol Kavuncu, daha sonra İl Müdürü Eğer’in makamında Eğer ve Şube Müdürleri ile bir araya geldi. İl Müdürü Haşim Eğer, tesisler, sportif faaliyetler ve yurtlarla ilgili olarak Milletvekili Erol Kavuncu’ya bilgi verdi.

(Spor Servisi)