Son Dakika

Kavuncu’dan Eğer’e ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Spor 13.01.2021, 19:42
42
Kavuncu’dan Eğer’e ziyaret

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yaz taşındığı yeni hizmet binasını gezen Milletvekili Erol Kavuncu, daha sonra İl Müdürü Eğer’in makamında Eğer ve Şube Müdürleri ile bir araya geldi. İl Müdürü Haşim Eğer, tesisler, sportif faaliyetler ve yurtlarla ilgili olarak Milletvekili Erol Kavuncu’ya bilgi verdi.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
yer yer hafif yoğunluklu yağış
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:55
Öğle 12:54
İkindi 15:20
Akşam 17:42
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@