Kasları yenilediler

Önceki gün sahasında Hekimoğlu Trabzon’a 3-2 yenilerek play-off yarışında yara alan Çorum FK, 11 Nisan Pazar günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-siyahlılar, maç öncesinde Çorum’daki tek antrenmanlarını dün saat 17.00’te Tesisler 1 No’lu Sahada yaptılar.

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yapılan antrenmana, yorgun olan Ömer Bozan, sol ayak tarak kemiğine aldığı darbe nedeniyle ezilme ve ağrı olan kaptan Umut ve sol dizinde zorlanmaya bağlı ağrı bulunan Muhammet Fettahoğlu katılmadı.

Antrenman öncesinde İsmet Taşdemir futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından kırmızı-siyahlı futbolcular yenileme çalışması yaptılar.

Çorum FK, kritik maç için bugün öğle saatlerinde Ankara’dan uçakla Şanlıurfa’ya gidecekler.

(Rıfat KARA)

