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Kargı’da başpehlivan Recep Kara oldu

Kargı’da düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan Recep Kara olurken, Ali Gürbüz ikinci, Ünal Kahraman ve Hamza Köseoğlu üçüncü oldular.

Kargı’da başpehlivan Recep Kara oldu

Kargı’da düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan Recep Kara olurken, Ali Gürbüz ikinci, Ünal Kahraman ve Hamza Köseoğlu üçüncü oldular.

04 Kasım 2019 Pazartesi 20:31
Kargı’da başpehlivan Recep Kara oldu

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreşler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çayır Mevkii’nde düzenlenen yağlı güreşler, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, başaltı ve baş kategorileri olmak üzere 12 kategoride yapıldı. Güreşleri, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 22.Dönem AK Parti Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, 19.Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Kargı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve binlerce güreş tutkunları izledi.

KARGI PANAYIRI AĞASI HÜSEYİN TOPÇU

Kargı panayırı güreş ağası seçimi ise heyecanlı geçti.Çok sayıda kişinin talip olduğu ağalık ihalesini, Çobankaya muhtarı ve işadamı Hüseyin Topçu 63 bin liraya alarak, 2019-2020 Yılı Geleneksel Asırlık Kargı Panayırının üçüncü kez Güreş Ağası oldu.

KOÇ AĞASI AHMET UĞRAŞKAN OLDU

Kargı panayırı güreşlerinde yapılan koç ağalığını bu yıl 5 bin lira vererek üçüncü kez Kargı Çiftci Malları Koruma Başkanı Ahmet Uğraşkan aldı.

RECEP KARA BAŞPEHLİVAN

Başpehlivanlık güreşleri ise seyirciler tarafından heyecanla izlendi. Kıyasıya geçen güreşlerin ardından Recep Kara başpehlivan unvanını alırken, Ali Gürbüz ikinci, Ünal Kahraman ve Hamza Köseoğlu üçüncü oldular. Dereceye giren güreşçilerin ödüllerini ise 22. Dönem Çorum Ak Parti Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen verdi.

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