Kargı güreşlerine 400 güreşci katılacak

Kargı Belediyesi güreş ve konserin yapılacağın Çayır Mevkii’nde bulunan alanda son hazırlıkları yaparak alanı güreş ve konsere hazır hale getirdi.

’400 güreşçi katılacak’

Güreş organizatörü antrenör Kazım Karabıyık’da güreşlerle ilgili açıklamada bulundu. Panayır güreş müsabakalarında yaklaşık 400 güreşçinin katılmasını beklediklerini belirten Karabıyık, "2019 yılı Kargı Panayırı altın kemerli yağlı pehlivan güreşleri 3 Kasım 2019 Pazar günü Kargı er meydanında yapılacaktır. Organizatörlüğünü yapmış olduğum güreşlere imkanlar nispetinde üç tanesi Kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanı olmak üzere 22 si baş pehlivan toplam da 400 civarında pehlivanla anlaşma/davet yapılmış olup listemiz tamamlanmıştır" dedi.

’Olumsuz hava şartları için tedbir alındı’

Her türlü hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Karabıyık, "Her türlü olumsuz hava şartlarına rağmen güreşlerimiz iptal edilmeyecektir. Türkiye de ilk ve tek olan kapalı meydan ve tribünlerle dizayn edilen Kargı er meydanına güreşçi ve güreş severlerimizi bekliyoruz’’ diye konuştu.

’Ünlü güreşçiler Kargı’da olacak’

Müsabakalara 400 güreşçinin katılmasını beklediklerini kaydeden Karabıyık, Ali Gürbüz, Recep Kara, Osman Aynur, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Abdullah Güngör, Yalçın Öncül, Ertuğrul Dağdeviren , Ünal Karaman, Nedim Gürel, Özkan Yılmaz, Salih Erinç, Ali Rıza Kaya, Nuri Zengin, Ahmet Selbest, Sermest Bulut, Murat Gençtürk gibi güreşin efsane isimlerinin Kargı’da olacağını sözlerine ekledi.