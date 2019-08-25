Karatecilerden uluslararası başarı

Rize’de 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri 3 madalya kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde Çorumlu sporcular 1 altın, 2 bronz madalya kazandılar. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Kerem Tuğra Yağlı kategorisinde şampiyonluğu kazanırken, aynı kategoride mücadele eden Kutay Tekin ve Kayra Yağlı ise üçüncü olup bronz madalya kazandılar.