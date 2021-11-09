Karatecilerden 2 gümüş, 1 kupa

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri, İstanbul’da düzenlenen 11.Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında 3 bireysel, 1 de takım derecesi elde ettiler.

30 ülkeden 1987 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu katıldı. Çorumlu sporcular, 2 ikincilik, 1 beşincilik elde ederken, takım müsabakalarında ise üçüncülüğü elde ettiler.

12-13 yaş grubu 56 kilo kumite dalında Kayra Yağlı ile U21 yaş 84 kiloda Muharrem Buğra Şanlı Dünya ikinciliğini elde edip gümüş madalya kazanırken, 14-15 yaş +70 kiloda Kerem Tuğra Yağlı da Dünya beşinciliğini elde etti.

Takım müsabakalarında ise, Umut Kaan Kaymak, Hamza Alpman, Kayra Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kumite takımı Dünya üçüncüsü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

