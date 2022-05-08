Karateci Kerem TuğraYağlı Türkiye üçüncüsü

Karate Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı gereğince, Sakarya’da düzenlenen Ümitler-Gençler ve U21 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kerem Tuğra Yağlı, bronz madalya kazandı.

Ümitler +70 kiloda mücadele eden Kerem Tuğra Yağlı, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kerem Tuğra Yağlı, elde ettiği bu başarıyla, bugün yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı da elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

