Karaman Balıkesir’den ikincilikle döndü

Balıkesir’de düzenlenen 21.Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Güreşlerinde Çorumlu güreşçi Ünal Karaman ikinci oldu.

Balıkesir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve geleneksel hale gelen 21.Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Güreşleri Kocakonak panayır alanında yapıldı. 16’sı başpehlivan olmak üzere Türkiye genelinden 300 güreşçinin katıldığı müsabakalarda başpehlivanlık mücadelesi Çorumlu güreşçi Ünal Karaman ile Ertuğrul Dağdeviren arasında geçti. Yaklaşık yarım saat süren ve kıran kırana geçen mücadele sonunda Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan olurken, Çorumlu güreşçi Ünal Karaman ise ikinci olarak tamamladı.

Başpehlivan Dağdeviren'e, Sındırgı'nın altın kemeri, yağcıbedir halısı ve yağcıbedir motifli pehlivan kemeri hediye edildi. Ömür SOYTEMİZ