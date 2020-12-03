Karadeniz’den puan çıkmadı: 0-1

STAT: Ortahisar Yavuz Selim

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu ***, Kürşathan Akın ***, Ercan Akdeniz ***

4.HAKEM: Önder Turgay Demirdak.

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz **, Uğur Arslan **, Samet ***, Musa Caner *** (Dk. 78 Berkay *), Ender * (Dk. 46 Sezer *), Eray **, Burhan ** (Dk.90+3 İsmail Haktan), Onur **, Bahadır * (Dk. 46 Oğuz *), Can Erdem ** (Dk. 78 Batuhan Karadeniz *), Yasin ***

YEDEKLER: Batuhan Ahmet, Miraç, Cihat, Mehmet.

TEKNİK SORUMLU: Osman Özköylü.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin **, Ertuğrul **, Nafican ***, Mehmet Sedef **, Salih Zafer **, Muhammet Fettahoğlu *, Onur Kolay * (Dk. 60 Yılmaz Can *), Mikail * (Dk. 83 Mete *), Sinan *, Umut Kaya **, Cengiz *

YEDEKLER: Onur Tekin.

TEKNİK SORUMLU: İsmet Taşdemir.

GOL: Dk. 27 Musa Caner.

KIRMIZI KART: Dk. 80 Muhammet Fettahoğlu (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Abdulaziz, Uğur Arslan, Musa Caner (Hekimoğlu)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 13.hafta maçında konuk olduğu Hekimoğlu Trabzon’a ilk yarıda yediği golle 1-0 yenildi.

Sakat, cezalı ve covid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcuların çokluğu nedeniyle Erzincanspor maçında olduğu gibi 14 kişilik futbolcu kadrosuyla Trabzon’a giden Çorum Futbol Kulübü, puan için mücadele ettiği maçta zaman zaman üstün oynamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. 27.dakikada Musa Caner’in golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıda da yine hücumda etkili olamadı. Evsahibi ekip farkı artıracak goller için önemli fırsatlardan yararlanamazken, karşılaşma ilk yarıda atılan golle Karadeniz ekibinin 1-0’lık üstünlüğü şeklinde tamamlandı.

Maçın 80.dakikasında Sezer Özmen’e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muhammet Fettahoğlu’nun atılmasıyla Çorum Futbol Kulübü karşılaşmayı 10 kişi olarak tamamladı.

Bu sonucun ardından Çorum Futbol Kulübü 8 puanda kalırken, Hekimoğlu Trabzon puanını 24’e yükseltti ve haftayı averajla ikinci sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAİKKALAR…

DAKİKA 23: Çorum FK atağında, Sinan’ın pasında Umut soldan çizgiye inip ortaladı, ceza sahasında Onur Kolay gelişine sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Abdulaziz topu iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 27 (GOL): Hekimoğlu Trabzon atağında, CEZA SAHASINA YAPILAN ORTADA Nafican’ın uzaklaştırmak istediği top Yasin’in önünde kaldı, bu futbolcu pasını Musa Caner’e aktardı, ceza sahasında, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden bir vuruş yapan Musa Caner takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 31: Çorum FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayının gerisinde Burhan’ın önünde kaldı, bu futbolcu bekletmeden önündeki Musa Caner’i gördü, Musa Caner de ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top kaleci H.Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 34: Çorum FK atağında, sağdan Umut çizgiye inip ortaladı, arka direkte Cengiz topu kontrol edip sert bir vuruşla kaleye gönderdi, az farkla aut.

DAKİKA 38: Çorum FK atağında, bu kez orta alanda Umut’un pasında Nafican ceza yayının solundan sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 47: Soldan gelişen Hekimoğlu Trabzon maçında, Musa Caner’in pasında Can Erdem çizgiye indi, yerden kale alanına çıkarttığı topa Burhan ayak koydu, direk gole izin vermedi.

DAKİKA 77: Hekimoğlu Trabzon atağında, Burhan ceza yayından vurdu, üstten aut.

DAKİKA 86: Çorum FK atağında, Umut’un pasında Cengiz yayın solundan içeri girdi, çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Abdulaziz gole izin vermedi.

DAKİKA 89: Hekimoğlu Trabzon ikinci gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada Burhan gelişine yatarak voleyi vurdu, yere çarpıp yükseklik kazanan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 90+2: Hekimoğlu Trabzon atağında, soldan ceza sahasına giren Berkay’ın yerden kale alanına çıkarttığı topu Burhan dokunamadı.