Kaptan, gemiye talip

2021-2022 Sezonunu 3-2’lik Afjet Afyonspor galibiyetiyle kapatan ancak, play-off biletini kıl payı kaçıran Çorum FK’da teknik heyet ve futbolcular yaz tatiline çıkarken, kulübün satışı yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Bununla ilgili olarak, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kulübü satın almak için, yaklaşık 10 gündür bir çalışma içerisinde bulunan kaptan Murat Yıldırım, bununla ilgili teklif sunarak, somut adım da attı. Afyonspor maçından sonra, dün Hollanda’ya, ailesinin yanına dönen Murat Yıldırım’la yaptığımız telefon görüşmesinde, deneyimli futbolcu kulübü satın almak istediğini doğruladı ve son gelişmeleri paylaştı.

ÇORUM’UN YERİ EN AZ 1.LİG

Çorum’un, yerinin en az 1.Lig olduğuna vurgu yapan Murat Yıldırım, kulübün satışı ile ilgili olarak, “Daha önce, Çorum’u dışarıda biri olarak takip ediyordum. Bu sezon, memleketimin takımının formasını giyerek, içeri girdim ve içeriden görme şansım oldu. Çorum, benim, çok sevdiğim ve daha üst ligleri hak ettiğini düşündüğüm memleketim. Zaten, Çorum’a da, memleketime hizmet etmek için transfer oldum.

Yaklaşık 1 hafta-10 gündür, kulübü satın almakla ilgili bir düşünce içerisindeyim.

OĞUZHAN YALÇIN’IN BÜYÜK EMEĞİ VAR

Oğuzhan Yalçın’ın, Çorum’a transfer olmamda çok büyük etkisi var. Yaşadığımız zorlu süreçte bize en büyük desteği verenlerin başında Oğuzhan Yalçın geldi. Takımın yeniden toparlanıp play-off için iddialı duruma gelmesinde inanılmaz emekleri var. Tüm bunları gördükten sonra, Oğuzhan Yalçın’la birlikte, bu memlekete birlikte hizmet edebileceğimizi gördüm.

Kendisini ikna etmek için, hatır koydum. Ben nasıl seni kırmayıp Çorum’a geldiysem, sen de beni kırmayacaksın, birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz dedim. Sağ olsun, o da kırmadı ve kulübü satın almakla ilgili düşüncemizi hayata geçirme noktasında bir takım görüşmeler yaptık.

Eğer, şehrin idari ve mülki amirleri, iş insanları ve şehir de destek verirse, memleketimin takımını satın alıp, layık olduğu yerlere getirebilmek için, elimi taşın altına koyuyorum.

Satışla ilgili olarak, gerekli teklifimizi sunduk. Teklif ettiğimiz para, belki Sayın Fatih Özcan’ın harcadığı paralar değildir ama, kendisi, bu kulübe kurumsal bir kimlik kazandırmış ve önemli hizmetler sunmuştur. Onun da fedakârlık yapacağını düşünüyorum. Biz teklifimizi sunduk, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

