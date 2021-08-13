Kampta sıkı idman

Üçüncü etap hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift idman yaparak günü tamamladı.

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Abant Vonresort Otel Sahası’nda sabah 11.00 ve akşam 18.00’de gerçekleşen antrenmanlara sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan oyuncular ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu sabah antrenmanı düz koşular ile başlarken, yarı sahada gerçekleşen taktik çalışma ile sona erdi. Akşam gerçekleşen antrenman ise ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde hücum varyasyonları üzerine özel bir çalışma yapıldı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün oynayacağı hazırlık maçı ile kamp hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.(Rıfat KARA)