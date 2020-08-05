Kamp yine Bolu’da

3 yılda 1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos’ta Çorum’da başlayacak olup, ilk etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacak. İkinci etap için Bolu’nun yolunu tutacak olan Çorum Futbol Kulübü, Bolu kampını geçen yıl olduğu gibi yine Termal Otel’in tesislerinde gerçekleştirecek.

Bolu kampının tarihleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

(Hüseyin AŞKIN)