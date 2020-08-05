Kamp yine Bolu’da
Çorum Futbol Kulübü bu yıl da yeni sezon öncesi hazırlık kampını Bolu’da yapacak.
Spor 05.08.2020, 00:16
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3 yılda 1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos’ta Çorum’da başlayacak olup, ilk etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacak. İkinci etap için Bolu’nun yolunu tutacak olan Çorum Futbol Kulübü, Bolu kampını geçen yıl olduğu gibi yine Termal Otel’in tesislerinde gerçekleştirecek.
Bolu kampının tarihleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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