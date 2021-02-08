“Kalecinin teması vardı”

Çorum Futbol Kulübü’nün sahasında Kocaelispor’a 1-0 yenildiği maçın tek golünü atan Mustafa Tahir Babaoğlu, gol öncesindeki penaltı pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaleci Hasan Hüseyin’in kendisine temasının olduğunu söyledi.

Çorum Futbol Kulübü, bu sezon 20.maçında Pazar günü sahasında, kendisi gibi Play-Off’a kalma mücadelesi veren Kocaelispor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçı konuk ekip 1-0 kazanırken, karşılaşmanın tek golünü 12.dakikada penaltıdan Mustafa Tahir Babaoğlu attı.

28 yaşındaki golcü futbolcu, 12.dakikada Çorum FK’lı savunma oyuncusu Abdulhamit Yıldız’ın hatası sonucu kaptığı topla soldan ceza sahasına girdi, kaleci Hasan Hüseyin’i geçmeye çalışırken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Babaoğlu, Kocaelispor formasıyla ilk golünü atarken, maçtan sonra yaptığı açıklamada, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Deneyimli golcü, Çorum FK’lıların uzun süre itiraz ettikleri pozisyon ve maçla ilgili ilgili yaptığı açıklamada, “Takım olarak Çorum maçına iyi hazırlandık ve kazanmasını bildik. Ben de gol attığım ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam eder.

Saha içinde olaylar ani gelişiyor. Tek hedefim son adamlarına baskı yapıp topu kapmak ve kaleye gitmekti. Öyle de oldu. Kalecinin çıktığını gördüm. Boş kaleye topu yuvarlamak istedim ama kalecinin bana teması oldu. Penaltıyı gole çevirdim. Bu gol benim için de başlangıç olur. Umarım sezon sonuna kadar ben de gol atmaya devam ederim” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Spor 41)