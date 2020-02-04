Kale Mahallesi Spor Tesisleri törenle açıldı

Çorum halkını spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Kale Mahallesi Spor Tesisleri’ni Çorumluların hizmetine açtı. 4 bin 820 metrekarelik bir alana inşa edilen tesislerin açılış törenine, Vali Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Çorum Belediyesi İdari Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının gösterileri ile başlayan açılış töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin yaptıkları açılış konuşmasında şehit edilen 6 asker rahmet anılırken, yaralılara acil şifalar dilenmesi ile birlikte tesislerin Çorumlulara ve Kale Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Kale Mahallesi Spor Tesisleri’nde yetişkinler için fitnes ve step aerobik, çocuklar için ise güreş, karate, jimnastik, judo ve halk oyunları gibi branşlarda hizmet verilecek.

DEMİRCAN’DAN SPORCULARA YAKIN İLGİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra spor tesislerinin içinde faaliyetlerine devam eden judo ve fitnes branşlarında spor yapan vatandaşlar ile sohbet eden Demircan, Çorum’da spora gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Tesislerin Çorum’a hayırlı olması temennisinde de bulunan Demircan’ın minik bir judocu ile yakından ilgilenmesi ise açılışa katılan vatandaşlara tebessüm ettirdi.

(Rıfat KARA)