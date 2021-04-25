“Kalan 3 maçta 9 puana talibiz”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz hafta lider Manisa FK ile sahasında golsüz berabere kalarak ligde kalma yolunda biraz daha rahatlayan Zonguldak Kömürspor’da gözler Çorum FK ile Çarşamba günü Çorum’da oynanacak 36.hafta maçına çevrilirken, teknik direktör Barış Şeref iddialı açıklamalarda bulundu.

Öncelikle, lider Manisa FK ile sahalarında golsüz berabere kaldıkları maçı değerlendiren Barış Şeref, “Her zaman söylediğimiz gibi, hangi takımla karşılaştığımız hiç fark etmiyor. Devrek’teki maçlara da, dışarıdaki maçlara da hep galibiyet için çıkıyoruz.

Manisa FK maçında çok pozisyona girdik. Bize karşı açık oynayan takım karşısında biz her zaman pozisyon yakalarız. Futbolda bir kural var. Yakaladığınızda atacaksınız. Biz bu maçta atamadık ama inşallah ilerleyen maçlarda atarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sezonun kalan 3 maçında 9 puan hedeflediklerini de kaydeden Barış Şeref, “Biz, kalan 3 maçımızda 9 puana talibiz.

Her şeye rağmen arkadaşlarımız çok mücadele ediyorlar, çok çalışıyorlar. Olumsuzlar saymakla bitmez. Dediklerimizi harfiyen uyguluyorlar. Hem koşu anlamında, hem de taktik anlamında hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor kalan 3 maçında sırasıyla Çorum FK ile deplasmanda, Kocaelispor’la sahasında, Afjet Afyonspor’la da deplasmanda karşılaşacak.

(Hüseyin AŞKIN)

