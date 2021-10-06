Kahramanmaraşspor’la üçüncü kez: Çorum FK 2-0 üstün

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Kahramanmaraşspor’la ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım arasında 17 Ocak’ta Kahramanmaraş’ta oynanan 11.hafta maçını Çorum FK 3-2 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Sinan Kurumuş, 60.dakikada Salih Zafer Kurşunlu ve 71.dakikada Umut Kaya atarken, Kahramanmaraşspor’un golleri 15.dakikada Doğanay Kılıç ve 39.dakikada Halil Uysal’dan geldi.

30.haftada Kahramanmaraş’ta oynanan maçı da Çorum FK 3-0 kazandı. 24 Mart 2021’de oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 13.dakikada Hüseyin Bak, 75.dakikada Ömer Bozan ve 90+2.dakikada Oktay Balcı attı.

(Hüseyin AŞKIN)

