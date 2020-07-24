Kabalak’lı Kocaelispor sahaya indi

3.Lig’de şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen Kocaeli temsilcisi dün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak 1.etap çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel nezaretinde gerçekleşen antrenman düz koşular ile başlarken, daha sonra koordinasyon çalışması ile sona erdi.

Öte yandan altyapıdan Yıldıray Berber, Denizalp Özdemir, Berat Kartal, K.Furkan Şafak, Volkan Kılıç, Doğan Gürbüz ve Eren Türkkal Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda A takımla beraber antrenmana çıktılar.

(Spor Servisi)