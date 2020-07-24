Son Dakika

Kabalak’lı Kocaelispor sahaya indi

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezondaki muhtemel rakiplerinden ve kaleci antrenörlüğünü hemşehrimiz Nurettin Kabalak’ın yaptığı Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Spor 24.07.2020, 20:57 24.07.2020, 19:55
39
Kabalak’lı Kocaelispor sahaya indi

3.Lig’de şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen Kocaeli temsilcisi dün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak 1.etap çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel nezaretinde gerçekleşen antrenman düz koşular ile başlarken, daha sonra koordinasyon çalışması ile sona erdi.

Öte yandan altyapıdan Yıldıray Berber, Denizalp Özdemir, Berat Kartal, K.Furkan Şafak, Volkan Kılıç, Doğan Gürbüz ve Eren Türkkal Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda A takımla beraber antrenmana çıktılar.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:23
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@