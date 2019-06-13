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Kabalak, Kırşehir’den ayrıldı

Çorumlu antrenör Nurettin Kabalak, şampiyonluk yaşadığı Kırşehir Belediyespor’dan ayrıldı.

Kabalak, Kırşehir’den ayrıldı

Çorumlu antrenör Nurettin Kabalak, şampiyonluk yaşadığı Kırşehir Belediyespor’dan ayrıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:10
Kabalak, Kırşehir’den ayrıldı

Yıllar sonra döndüğü 3.Lig’deki ilk sezonunda şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen ve Yeni Çorumspor’un yeni sezondaki muhtemel rakiplerinden olan Kırşehir Belediyespor’da şampiyonluğun mimarlarından Teknik Direktör Selahattin Dinçel görevi bıraktıklarını açıkladı. Dinçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2018-2019 sezonunda birlikte olmaktan ve çalışmaktan büyük onur uyduğum, şampiyonluk yaşadığım Kırşehir Belediyespor’daki görevimizden bugün (dün) itibariyle teknik ekip olarak ayrılmış bulunmaktayız.

Kırşehir Belediyespor’a bundan sonraki süreçte başarılar diler; büyük Kırşehir taraftarlarının ve yeşil-beyaz sevdalılarının her zaman kalbimizde olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Selahattin Dinçel’le birlikte Çorumlu kaleci antrenörü Nurettin Kabalak da Kırşehir Belediyespor’daki görevinden ayrıldı.

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