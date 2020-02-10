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Judocular yarı finalde

Amasya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Birinciliği’nde Çorum kız takımı birinci, erkek takımı ise ikinci olarak Samsun’da düzenlenecek olan yarı final gruplarına gitmeye hak kazandılar.

Judocular yarı finalde

Amasya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Birinciliği’nde Çorum kız takımı birinci, erkek takımı ise ikinci olarak Samsun’da düzenlenecek olan yarı final gruplarına gitmeye hak kazandılar.

10 Şubat 2020 Pazartesi 21:18
Judocular yarı finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu’un ortaklaşa düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Birinciliği 8-9 Şubat tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. 7 kız, 9 erkek olmak üzere 16 sporcu ile tatamiye çıkan Çorum takımında kızlarda 32 kiloda Safra Bozkurt, 36 kiloda Sebahat Ceren Gülenç, 40 kiloda Sudenaz Artan, 52 kiloda Emine Nisa Buz ve 57 kiloda Aleyna Bayat birinci olmayı başardılar. 48 kiloda mücadele eden Ecrin Köse ise üçüncü olarak tamamladı. 5 sıklette birincilik elde eden Çorum kız takımı takımlar sıralamasında 52 puan toplayarak birinci olmayı başardı.

Erkeklerde ise 34 kiloda Abdulkadir Dinçer, 38 kiloda Emirhan Yetik, 46 kiloda Musab Anıl Ünlü, 55 kiloda Fatih Tanur Coşkun, 66 kiloda Demir Efe Kartal ve Oğulcan Koçboğa ikincilik kürsüsüne çıkarken, 50 kiloda Yiğit Yıldırım ise üçüncü olmayı başararak takımlar sıralamasında 41 puanla ikinci oldular.

Kızlarda birinci, erkeklerde ise ikinci olan Çorum judo takımı 7-8 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak ANALİG Yarı Final Grup Birinciliği’nde mücadele etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)

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