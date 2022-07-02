Judocular “dan” için ter döküyor

Judo İl Temsilcisi, aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörleri Hakan Taştan ve Çağrı Yılmaz nezaretinde 30 Haziran’da başlayan sınavlar, yarın sona erecek.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda devam eden sınavlara, yurt genelinden 1.dan için 41, 2.dan için 31 olmak üzere toplamda 72 judocu katılıyor.

Bugün ve yarın yazılı, sözlü, teknik ve taktik mülakatlarda başarılı olan sporcular, bir üst seviyeye yükselecek. Kahverengi kemere sahip olup sınavda başarılı olan judocular 1.dana, 1.danda başarılı olan sporcular ise 2.dana yükselecek.

(Hüseyin AŞKIN)

