Judocu Sümeyra Aykaç, Grand Prix için milli takım kampında

2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Kadın Judo Milli Takımı, 1-3 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek olan ve olimpiyatlar öncesinde önemli bir sınav olan Antalya Grand Prix’ine katılacak. Milliler, zorlu grand prix öncesinde Antalya’da kampa girerken, Çorum Çorum Gençlikspor Kulübü judocusu Sümeyra Aykaç da kampa katıldı.

Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ, 20 Mart’ta başlayan Antalya kampının 31 Mart’ta sona ereceğini, kampın hemen ardından 1-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek grand prix müsabakalarında Sümeyra Aykaç’ın 78 kiloda mücadele edeceğini söyledi.

(Spor Servisi)

