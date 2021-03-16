İstikrar abideleri

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 28 hafta geride kalırken, play-off mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü’nde 28 haftalık periyotta 24 futbolcudan 23’ü kırmızı-siyahlı formayı terletme başarısı gösterirken, sadece 1 oyuncu forma şansı bulamadı. Çorum FK’nın sezon başında Bandırmaspor’dan kadrosuna kattığı kaleci Hasan Hüseyin Akınay Çorum FK’da şuana kadar 25 maça çıktı. Bu maçlarda 2206 dakika sahada kalmayı başaran deneyimli eldiven bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Hasan Hüseyin Akınay’ı 25 maç 2193 dakika ile golcü futbolcu Sinan Kurumuş takip ederken, 24 maç 2102 dakika ile Salih Zafer Kurşunlu üçüncü, 23 maç 2012 dakika ile orta saha oyuncusu Umut Kaya ise dördüncülüğü elde etti.

Kırmızı-Siyahlılarda en fazla süre alan oyuncular sıralamasının devamında şu isimler yer aldı; Mikail Albayrak 26 maç 1818 dakika, Cengiz Ötkün 20 maç 1643 dakika, Nafican Yardımcı 20 maç 1637 dakika, Muhammet Fettahoğlu 21 maç 1580 dakika, Kerem Çağatay 23 maç 1439 dakika, Ertuğrul Sancaktutan 20 maç 1435 dakika, Eren Tokat 18 maç 1358 dakika, Tarık Mayhoş 16 maç 1194 dakika, Mehmet Sedef 15 maç 1066 dakika. Mete Yıldız 15 maç 258 dakika, Kıvanç Kaya 5 maç 117 dakika.

EN AZ SÜRE ALAN MERT AKTAŞ

Kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın zirvede yer aldığı en uzun süre forma giyen oyuncular listesinde en az süre alan oyuncu ise altyapıdan A takıma dahil edilen genç oyuncu Mert Aktaş oldu.

Kaleci Deniz Çörtlen 1 maçta 44 dakika sahada kalırken, Çorum FK altyapısından yetişerek profesyonel olan futbolculardan Kürşat Altunkaya 2 maçta 20 dakika sahada kalmayı başardı. Çorum FK’nın bir diğer genç oyuncusu Mert Aktaş ise 1 maç 2 dakika ile bu alanda en az süre alan oyuncu oldu.

YENİLERDEN ZİRVE ÖMER BOZAN’IN

Çorum FK’nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu arasında ise en fazla süre alan oyuncuların başında Ömer Bozan geldi.

Sarıyer’den transfer edilen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Bozan, ikinci yarıda Çorum FK’nın formasını 8 maçta terletti. Bu maçlarda 596 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu yeni transferler arasında zirvede yer almayı başardı. 6 maç 386 dakika Ömer Bozan’ı Murat Türkkan takip ederken, 6 maç 359 dakika ile Abdulhamit Yıldız üçüncü, 6 maç 242 dakika ile Hüseyin Bak dördüncü, 6 maç 67 dakika ile Oktay Balcı beşinci oldu.

SADECE ERDİ OYNAMADI

Çorum FK’nın kadrosunda bulunan 24 oyuncudan 23’ü 28 haftalık periyotta forma şansı bulurken, bir tek forma giyemeyen oyuncu kaleci Erdi Yokuşlu oldu.

Çorum FK’nın ara transfer döneminde Sarıyer’den kadrosuna kattığı Erdi Yokuşlu’ya şuana kadar Çorum FK forması giymek nasip olmadı. Hasan Hüseyin Akınay’ın yükselen performansı sonrası yedek kulübesine hapis olan Erdi Yokuşlu, Çorum FK’nın şuana kadar formasını giyemeyen tek futbolcu konumunda bulunuyor.

(Spor Servisi)

