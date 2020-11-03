İsmet Taşdemir imzaladı

Ergene Velişmeşe yenilgisi sonrası Bahri Kaya ile yolları ayıran Çorum FK yönetimi Ankara Demirspor maçı öncesi İsmet Taşdemir ile prensipte anlaştığını açıklamıştı. Ankara Demirspor maçını protokol tribününden takip eden 46 yaşındaki deneyimli teknik adam için dün kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Başkan Fatih Özcan ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, doğru kulübe geldiğini söyledi.

Konuşmasına İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Taşdemir, "Ülkemiz depremdi, seldi, koronaydı derken zor günler geçiriyor. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bugün itibariyle imzalarımızı atıp Çorum FK'da görevimize başlayacağız. Ben kendi adıma başkanıma teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapabileceğimiz, birlikte aile olabileceğimiz bir kulübe geldiğim kanısındayım. İnşallah bizde çalışmalarımızda arkadaşlarımızla bütünleşerek Çorum FK'yı hakettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yaparız. Ben kendi adıma çok mutluyum, iyi ki buradayım. İnşallah hep beraber el ele verip kulübümüzü layık olduğu yere taşımak adına adımlar atarız" dedi.

'KENDİ SİSTEMİMİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIM'

Soru cevap kısmında takımın eksik yönleri ile ilgili gelen soruya da içtenlikle cevap veren deneyimli teknik adam, "İki haftadır Çorum FK'nın maçlarını izledim. Birini yayında, birini de tribünden izledim. Takımımızın artıları çok fazla ama eksileri de var maalesef. Bu 7 haftalık periyodun 6 maçında gol yiyen bir Çorum FK var. Dolayısı ile çok kolay gol yiyen bir takım görünümünde. Önce bunu çözmek istiyoruz. Ben tamamen kendi sistemimi oluşturmaya çalışacağım. Benim sistemimin de bu takımla örtüşeceğini düşünüyorum. Ama bu 2-3 günde olacak bir şey değil. Biraz zamana ihtiyacımız, biraz çalışmamız gerekiyor.

Çorum FK kadrosu kötü bir kadro değil. Oynayan oyuncuların çoğunu da tanıyorum. Bu kadro doğru bir kadro. Ancak her doğru kadronun her zaman başarılı olacağı diye bir kaide yok. Futbol değişken bir oyun. Bu 90 dakikada öyle, sezona yaydığın zamanda öyle. Bazen yanlış kadro başarılı olur. Ama benim fikrimi soracak olursanız Çorum FK'nın mevcut kadrosu ile devre arasına kadar alması gereken puanları alacağımızı düşünüyorum. Ama söylediğim gibi çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

(Spor Servisi)