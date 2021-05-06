İsmet Hoca ile yollar ayrılıyor

Başkan Fatih Özcan, beraberinde İsmet Taşdemir’le düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsmet Hoca’nın başarısız olduğunu düşünmediğini ancak yeni sezon için kendisinin devam edip etmeyeceğinin de belli olmaması nedeniyle böyle bir karara vardıklarını söyledi.

İsmet Taşdemir’in kulübe çok şey kattığını da ifade eden Başkan Fatih Özcan, ileriki dönemlerde İsmet Hoca ile yine çalışmayı çok istediğini kaydetti. Özcan, kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği teknik direktör İsmet Taşdemir’e çiçek verdi.

İsmet Taşdemir, yarın Sarıyer’le oynanacak sezonun son maçından son kez takımın başında yer alacak.

(Spor Servisi)

