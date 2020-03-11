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İsmail Atalay Baydur ikinci kez TMVFL karmasında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) milli karması açıklandı. Çorum’dan İsmail Atalay Baydur ikinci kez karmaya seçildi.

İsmail Atalay Baydur ikinci kez TMVFL karmasında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) milli karması açıklandı. Çorum’dan İsmail Atalay Baydur ikinci kez karmaya seçildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:27
İsmail Atalay Baydur ikinci kez TMVFL karmasında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı ve Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi hemşehrimiz Ali Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, TMVFL Milli Karma'nın hafta sonunda Gümüşhane'de Gümüşhane Veteranlar takımı ile 14-15 Mart tarihlerinde yapacağı maç dolayısıyla TMVFL Futbol Ligi’ne bir hafta ara verildi ve bu yüzden bu hafta sonu ligde maç oynanmayacak. TMVFL Futbol Ligi 21-22 Mart tarihlerinde kaldığı yerden 13. hafta maçları ile lig devam edecek.

TMVFL Milli Karma’nın geçtiğimiz ay Karaman Kent Konseyi ile oynadığı özel maçların kadrosunda yer alan Çorum Hattuşa Mesterler takımının başarılı futbolcusu İsmail Atalay Baydur, Gümüşhane Veteranlar’la oynanacak maçların da kadrosuna seçildi. 19 kişilik kadroda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu ile Samsun Mesterler takımında oynayan Çorumspor’un eski futbolcularından Murat Ocak da yer alıyor.

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