İskilipspor Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nda heyecan devam ediyor
İskilip’in en köklü kulüplerinden biri olan İskilipspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha turnuvasında heyecan tam gaz devam ediyor.
10 takımın iki grupta mücadele ettiği turnuvada A grubunda İskilipspor, Gırışanlar, Adıyörem Çiğköfte ve İskilip Belediyespo, B grubunda ise Alıcılar Tarım, Divan Kırtasiye, Selçuk Veteriner, Anbar Cafe ve Tüketim Kooperatifi takımları yer alıyor. A grubunda oynanan ilk maçlar sonunda İskilipspor, Adıyörem Çiğköfte’yi 5-4 yenerken, Gırışanlar ile İskilip Belediyesi arasında oynanan maç ise 6-6 sonuçlandı. İkinci maçlarda İskilipspor, İskilip Belediyesi’ni 7-3, Gırışanlar ise Adıöyörem Çiğköfte’yi 9-6 mağlup etti. B grubunda oynanan ilk maçlarda Tüketim Kooperatifi, Selçuk Veteriner’i 15-4, Divan Kırtasiye, Anbar Cafe’yi 10-1, Alıcılar Tarım, Selçuk Veteriner’i 15-4 yenerken, ikinci maçta Divan Kırtasiye, Alıcılar Tarım’ı 8-4 mağlup etti.
Bu maçların ardından gruplarda oynanacak son maçlar öncesi A grubunda İskilipspor, Gırışanlar, B grubunda ise Divan Kırtasiye ile Tüketim Kooperatifi yarı finale göz kırpan takımlar oldu.
(Rıfat KARA)