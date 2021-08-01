İskilipspor Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nda heyecan devam ediyor

10 takımın iki grupta mücadele ettiği turnuvada A grubunda İskilipspor, Gırışanlar, Adıyörem Çiğköfte ve İskilip Belediyespo, B grubunda ise Alıcılar Tarım, Divan Kırtasiye, Selçuk Veteriner, Anbar Cafe ve Tüketim Kooperatifi takımları yer alıyor. A grubunda oynanan ilk maçlar sonunda İskilipspor, Adıyörem Çiğköfte’yi 5-4 yenerken, Gırışanlar ile İskilip Belediyesi arasında oynanan maç ise 6-6 sonuçlandı. İkinci maçlarda İskilipspor, İskilip Belediyesi’ni 7-3, Gırışanlar ise Adıöyörem Çiğköfte’yi 9-6 mağlup etti. B grubunda oynanan ilk maçlarda Tüketim Kooperatifi, Selçuk Veteriner’i 15-4, Divan Kırtasiye, Anbar Cafe’yi 10-1, Alıcılar Tarım, Selçuk Veteriner’i 15-4 yenerken, ikinci maçta Divan Kırtasiye, Alıcılar Tarım’ı 8-4 mağlup etti.

Bu maçların ardından gruplarda oynanacak son maçlar öncesi A grubunda İskilipspor, Gırışanlar, B grubunda ise Divan Kırtasiye ile Tüketim Kooperatifi yarı finale göz kırpan takımlar oldu.

(Rıfat KARA)

