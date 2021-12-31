İskilipli güreşçiler Ankara’yı salladı

Ankara’da düzenlenen Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Turnuvası’nda mücadele eden Belediye İskilipspor Kulübü güreşçileri 3 birincilik, 1 üçüncülük madalyası kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Güreş Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Kazakistan, Türkiye ve Almanya'dan toplam 125 sporcu katıldı.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Kazakların ilk Dünya şampiyonunu, güreşçisi Hacı-Mukan Munaytpasoğlu’nun doğumunun 150. yıldönümüne ithafen düzenlenen turnuvada, mücadele eden Belediye İskilipspor Kulübü güreşçilerinden Mustafa Şarlı 41-45 kiloda, Mustafa Karabuğa 51 kiloda, Kerim Uysal ise 65 kiloda şampiyon oldular. 71 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ferhat Yiğit ise üçüncülüğü elde etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, güreşçilere destek amacıyla müsabakaları yerinde izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

