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İskilip’in şampiyonu Vizyon proje oldu

İskilip’te 17 takımın katılımı ile start alan İskilipspor Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk ipini Vizyon Proje takımı göğüsledi.

İskilip’in şampiyonu Vizyon proje oldu

İskilip’te 17 takımın katılımı ile start alan İskilipspor Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk ipini Vizyon Proje takımı göğüsledi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:34
İskilip’in şampiyonu Vizyon proje oldu

İskilispor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskilipspor Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Yaklaşık 1 ay önce 17 takımın katılımı ile başlayan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. İskilip Yeşil Park Halı Sahası’nda oynanan final maçını, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Garnizon Komutanı Per.Astğm Fatih Cura, İlçe Jandarma Komutan Vekili Demirel Altuntaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı M.Semih Çolak, oda başkanları, il meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Vizyon Proje ile Ehil Mermer arasında oynanan final karşılaşmasını 7-4 kazanan Vizyon Proje şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ehil Mermer’in ikinci olarak tamamladığı turnuvada İskilip Çıtır takımı üçüncü, Sürat Kargo dördüncü olarak tamamladı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

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