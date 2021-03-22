İskilipgücü’nde Nihat Armutcu güven tazeledi

İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü’nün 7.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Nihat Armutcu yeniden başkanlığa seçildi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü İskilipgücü Temenne Parkında saat 17’de başlayan genel kurulda, 52 üyenin 33’ü hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasından sonra şehitler için dua edildi. Gündem maddeleri okunmasından sonra divan heyeti seçildi.

Divan heyeti seçiminden sonra Başkan Nihat Armutcu bir konuşma yaptı. Armutcu, 2002 Ocak ayında kurulan kulübün faaliyetleri ile ilgili olarak kongre üyelerine bilgi verirken, kulübün misyonu ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübe maddi ve manevi destekte bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Nihat Armutcu, 2017-2020 yıllarının gelir-gider bilançoları ile 2021-2023 yıllarının tahmini bütçesini okudu. Gelir-gider ve tahmini bütçe oy çokluğu ile onaylanırken, yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimine geçildi.

Seçimde, divan heyetine Nihat Armutcu başkanlığında 9 asil, 9 yedek üyeden oluşan tek liste sunuldu. Liste, oy çokluğu ile kabul edildi.

Önceki yönetimden 3 değişiklikle güven tazeleyen Nihat Armutcu başkanlığındaki 18 kişilik yeni yönetimde yer alan asil ve yedek üyeler şunlar: Nihat Armutcu, Bahadır Telli, Fethi Uludağ, Mehmet Demirci, Orhan Ağzıkara, Hüseyin Yanıkdam, Mehmet Emre Kopkop, Burak Kıyar, Yavuz Katırcı, Selami Karagöz, Hayreddin Kartal, Hüseyin Tepe, Ekrem Sarıcan, Feyzullah Özcan, Mustafa Köroğlu, Ferhat Çarıkcı, Tuncay Mumcu ve Alihan Deveci.

Denetim kurulunda ise, Recep Bodur, Murat Sak, Murat Çağıl, Ömer Dalkuç, Yaşar Sever ve M.İnanç Ertekin.

DANIŞMA VE İSTİŞARE KURULU OLUŞTURULDU

Kulüp tarihinde, ilk kez Danışma ve İstişare Kurulu da oluşturuldu. 10 kişilik kurulda, İsmet Uslu, Nurettin Tanay, Hasan Ali Kalayoğlu, Sabri Çiçekci, İsmail Çizikci, Hamdi Hakan Manici, Mustafa Tamirci, Duran Kula, Muhsin Kocasaraç ve Ahmet Faruk İmal yer aldı.

Şölen havasında düzenlenen genel kurul sonrasında üyelere, İskilip Sofrası sahibi Yavuz Katırcı’nın hazırladığı meşhur İskilip Dolması ikram edildi.

Önümüzdeki günlerde görev paylaşımı yapacak olan yeni yönetimde, Bahadır Telli daha önce olduğu gibi yine başkan yardımcısı görevini yürütecek.

(Spor Servisi)

