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İskilipgücü sahaya indi
Çorum’un amatör futbol kulüplerinden İskilipgücü, 2021-2022 Amatör Futbol Sezonunun hazırlıklarına start verdi.
Spor 29.09.2021, 20:07
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Yeni sezonda, 1.Amatör Küme Büyükler ve U18 Ligi’nde mücadele edecek olan İskilipgücü, ilk antrenmanını aynı zamanda antrenör de olan Kulüp Başkanı Nihat Armutcu nezaretinde, ilçe sahasında yaptı.
Kulüp Başkanı Nihat Armutcu, kendi öz kaynakları ile, genç ve koşan, Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularla İskilip’i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
İLK TATLI TELLİ’DEN
Öte yandan, İskilipgücü’nün ilk antrenmanından sonra Kulüp Başkan Yardımcısı Bahadır Telli, babası merhum Mustafa Telli’nin ruhu için futbolculara tatlı ikramında bulundu.
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