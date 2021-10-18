İskilipgücü, lig provasını Tosya İdmanyurdu ile yaptı

Daha önce Tosya İdmanyurdu ile kardeş takım olan İskilipgücü, 23 Ekim’de İskilipspor’la oynayacağı ligin ilk hafta maçı öncesinde Tosya İdmanyurdu ise Cumartesi günü İskilip İlçe Sahasında karşılaştı. Dostane geçen maç 2-2 biterken, İskilipgücü teknik ekibi, derbi öncesinde son eksiklerini görme fırsatı buldu.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, hazırlıma talebini geri çevirmeyen Tosya İdmanyurdu Başkanı ve aynı zamanda antrenörü İbrahim Karacan’a ve Tosya İdmanyurdu yöneticisi Serkan Ertaş’a teşekkür etti.

Maçtan sonra, konuk Tosya İdmanyurdu takımına İskilipgücü Aile Çay Bahçesinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Hüseyin AŞKIN)

