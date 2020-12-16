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İsbir’den 3’ü 1 yerde

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaköy Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokol ile Ortaköy'e Gençlik  merkezi, Basketbol sahası ve Voleybol sahası ile birlikte Nizami Sentetik Çim Futbol sahası da yapılacak.

Spor 16.12.2020, 19:54
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İsbir’den 3’ü 1 yerde

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaköy Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokol ile Ortaköy'e Gençlik  merkezi, Basketbol sahası ve Voleybol sahası ile birlikte Nizami Sentetik Çim Futbol sahası da yapılacak.

Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, "Gençlerimizin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile vakitlerini verimli bir şekilde geçirebileceği Gençlik merkezi, basketbol ve voleybol sahası protokollerimizle birlikte, 500 kişilik tribünlü, soyunma odalı, nizami sentetik çim Futbol sahamızın protokolünü de imzaladık. Gençlerimize ve ilçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.   (Spor Servisi)

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