“İpler halen bizim elimizde”

Bu yenilgiyle play-off şanslarının bitmediğini, ikinci bir seri yakalamayı hedeflediklerini belirten Taşdemir, “Bütün ipler bizim elimizde. İkinci seriyi yakaladığımız zaman layık olduğumuz play-off potasına gireceğimize inancımız tam” dedi.

ŞANSSIZLIK YAŞADIĞIMIZ GÜNLERDEN BİRİYDİ

Taşdemir’in açıklamaları şöyle: “Oyunun genelinde üstün olan, kazanmak için sahada elinden gelen her şeyi yapan bir Çorumspor vardı. Şanssızlık yaşadığımız günlerden bir tanesiydi. Takım olarak yaptığımız hatanın cevabını mağlubiyetle aldık.

İlk yarıda iki kere geldiler kalemize, ikisi de gol oldu maalesef. Bizim bu maçla alakalı planımız maçı da dengede tutup, daha sonra gol yollarındaki etkili oyuncularımız ile sonuca gitmekti ama hiç ummadığımız zamanlarda 2-0 geriye düşünce birazcık daha fazla risk almak zorunda kaldık.

KIRMIZI KART İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıda aldığımız riskler doğrultusunda ileride daha fazla çoğalan ve önde baskı yapan bir takım kimliğine büründük. Dolayısı ile golü de bulduk. Daha önceki maçlarımızda yaşadığımız geri dönüşlere benzer bir maç görüntüsü ve hissiyatı vardı ama gördüğümüz kırmızı kart bütün işleri değiştirdi.

Mikail’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda, kaleye mesafe bir hayli fazlaydı. Geriden gelen bir oyuncumuz diğer oyuncuyu kontrol edebilirdi. Hakem yanlış değerlendirdi, bu pozisyonda yapabilecek bir şey yok. Neticesinde çok istediğimiz ancak kazanamadığımız bir maç oldu.

YENİ BİR SERİ PEŞİNDEYİZ

Bitti mi diye sorarsanız, tabii ki de bitmedi. Bütün ipler kendi elimizde. İlk seriyi bitirdik. Şimdi son etapta ikinci bir seri yakalama düşüncesi içerisindeyiz. Bu seriyi de yakaladığımız zaman layık olduğumuz play-off potasına gireceğimize inancımız tam.”

(Rıfat KARA)

