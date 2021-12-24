“İpi göğüsleyen taraf olacağız”

Yarın Afjet Afyonspor’la deplasmanda son derece kritik bir maç oynayacak olan Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, deneyimli golcü Mehmet Gürkan Öztürk, şampiyon olacaklarına inandıklarına vurgu yaptı.

BAŞKA TAKIM OLSA BAŞARAMAZDI

Yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını kaydeden Mehmet Gürkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonluğa kurulmuş bir takımız ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Sezon içerisinde talihsizlikler yaşadık. Sakatlıklar, bazı arkadaşların korona virüse yakalanması sonrası 13 kişilik kadro ile çıktığımız maçlarda puan kayıpları yaşadık. Ben bu kaostan başarıyla çıktığımızı düşünüyorum. Başka takım olsa bu kadar başarılı çıkamaz ve puan toplayamazdı.

DEVRE ARASINA RAHAT GİRMEK İSTİYORUZ

4-5 maçlık durgun geçen sürenin ardından, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Şimdi önümüzde rakibimiz gibi görünen ancak rakibimiz olmayan Afyonspor ile kritik bir maç oynayacağız. Onları orada inşallah yenip devre arasına rahat girmek istiyoruz.

CİDDİ BİR REKABET OLACAK

Ben sezon başından beri bana görev verilmesi halinde sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben forvet oyuncusuyum ama sakatlıklardan dolayı sezon başında bir süre orta sahada oynadım. Sonra tam asıl görev yerime döndüm derken, sakatlandım.

Adıyamanspor maçında attığım golle iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum. İkinci yarıda, forvet mevkiinde ciddi bir rekabet olacak. Bu rekabetin de Çorum FK’ya başarı getireceğini düşünüyorum.

İYİ BAŞLARSAK İYİ GÖTÜRÜRÜZ

İkinci yarıda, takviyelerle daha güçlü bir Çorum FK izlettireceğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda oynayacağız ilk 3 maç bizim için çok önemli. Bu maçlardan biri bizim direkt rakibimiz olan Sakaryaspor’la. O yüzden ikinci yarıya iyi başlarsak, iyi de götüreceğimize inanıyorum.

İPİ GÖĞÜSLEYEN TARAF OLACAĞIZ

İyi bir kamp dönemi geçirdiğimiz takdirde, sakatlıklarla boğuşmadığımız sürece, ikinci yarıda daha çok maç kazanan, daha iyi bir futbol ortaya koyan Çorum FK izlettireceğiz. Taraftarımız yeter ki bizim yanımızda olsun. Sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf Çorum FK olacaktır.”

(Hüseyin AŞKIN)

