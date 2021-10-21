İntegral Mühendislik 500 adet maç bileti aldı

Çorum’un önemli firmalarından İntegral Mühendislik, Sarıyer’le sahasında kritik bir maça çıkacak olan Çorum FK’ya destek amacıyla 500 adet bilet satın aldı.

İntegral Mühendislik firma yetkilisi Emrah Erbaş, AHL Park’ta bulunan Çorum FK Store’den 500 adet kale arkası bileti satın aldı. Erbaş, Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulunurken, Çorumluları kulübe destek olmaya çağırdı.

Çorum FK Kulüp Müdürü ve aynı zamanda Çorum FK Store Müdürü Özgür Yıldırım ise İntegral Mühendislik adına firma yetkilisi Emrah Erbaş’a teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

