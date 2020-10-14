İnegöl’le üçüncü kez

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, İnegölspor’la geçen sezon da aynı grupta yer aldı. İki takım arasında ligin 2.haftasında İnegöl’de oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazanırken, Çorum FK’nın gollerini 28.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 80.dakikada Kıvanç Kaya attı. Bursa ekibinin golürü 70.dakikada Murathan Buruş kendi kalesine attı.

19.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf 3-1’lik skorla Bursa temsilcisi oldu. Çorum FK ilk yarısını 37.dakikada Mikail Albayrak’ın attığı golle 1-0 önde kapattığı ikinci yarıda 55.dakikada H.Mustafa Karabulut, 83.dakikada A.Hakan Şahin ve 90+5.dakikada Y.Görkem Arslan’ın golleriyle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

(Spor Servisi)

