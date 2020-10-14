İnegöl’le Çarşamba mesaisi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 5.hafta maçında bugün Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlılarda tüm planlar puan üzerine yapıldı.

Geride kalan 4 haftalık periyotta 3 maç oynayan ve 2.haftayı bay geçen Çorum Futbol Kulübü, 2 yenilgi1, 1 beraberlik alırken, 19 takımlı grupta 18.sırada yer alıyor. Bursa temsilcisi İnegölspor ise oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 2 puanla 17.sırada bulunuyor. İki takımın da ilk galibiyetlerini almayı hedefledikleri maç İnegöl İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Batman bölgesi hakemlerinden Mehmet Terece yönetecek Terece’nin yardımcılıklarını ise Mardin bölgesinden Selman Timur ve Batman’dan Mustafa Yüksel yapacak. Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın da maçın dördüncü hakemi olacak.

Çorum Futbol Kulübü’nde zorlu maç öncesinde oynayamayacak durumda olan sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, İnegölspor’da geçen hafta lider Manisa FK maçında çift sarıdan kırmızı kart gören sol bek Fatih Çiplak cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

(Spor Servisi)

