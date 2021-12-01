İnegöl’e bileniyorlar

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Sahada saat 13.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, Hekimoğlu Trabzon maçında beline aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Burak Çalık, fizyoterapist eşliğinde ayrı çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapmanın ardından İnegölspor maçının taktiğini içeren oyunla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü.

Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

