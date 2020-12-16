İnegöl’de Cüneyt Biçer dönemi bitti

Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Cüneyt Biçer’in İnegölspor macerası da kısa sürdü.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Sezona Osman Özdemir ile başlayan Bordo-Beyazlılar 5.hafta sahasında Çorum FK’ya 3-2 yenilmesinin ardından Özdemir ile yolları ayırmıştı. Özdemir’in yerine Çorum FK’nın eski teknik direktörü Cüneyt Biçer’i getiren İnegölspor yönetimi 15.hafta itibariyle genç teknik adam ile yollarını ayırdı.

İnegölspor’un başında 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan 45 yaşındaki genç teknik adam Cüneyt Biçer, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

(Spor Servisi)