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İnegöl taktiği tamam

Yeni Çorumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor maçının provasını dün yaptığı çift kale maç ile tamamladı.

İnegöl taktiği tamam

Yeni Çorumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor maçının provasını dün yaptığı çift kale maç ile tamamladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:20
İnegöl taktiği tamam

Yeni Çorumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor maçının provasını dün yaptığı çift kale maç ile tamamladı.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 10.30’da gerçekleşen çift kaleye tüm futbolcular katılırken, transfer tahtasının son gününde kadroya dahil edilen kaleci  Kemal Mert Yiğit, stoper Murat Cömert ve forvet Berat Ali takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Teknik Direktör Bahri Kaya çalışma öncesinde futbolcularla kale arkasında bir toplantı yaparak hem maçın önemine değindi hem de uygulayacakları oyun taktiği üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından çift kale maça geçen Kırmızı-Siyahlılarda beyaz takımda Onur, Ertuğrul, Murat Günay, Recep Uğur, Ferdi, Rıdvan, Oğuz, Muhammed Çoban, Kerem, Kıvanç, Ali (Mikail) forma giyerken, yeşil takımda ise Reşat, Oktay, Eren, Osman, Mert, Batuhan, Çağatay, Emrah, Murathan, Fatih ve Hakan yer aldı.

Çift kale maçta futbolcuların istekli ve hırslı olmaları dikkat çekerken, tecrübeli teknik adam zaman zaman maçı durdurarak oyuncuların hücuma destek verip ceza sahası içinde pozisyon almalarını istedi. Hücumda daha üretken olabilmek adına arayış içinde olduğu gözlenen tecrübeli teknik adamın maç saatine kadar mevkilerdeki kararsızlığını netleştirmesi bekleniyor. (Rıfat KARA)

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