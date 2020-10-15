Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları İnegölspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ilk yarının son dakikalarındaki oyuncu değişiklikleri ve ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle farklı bir boyuta geçtiklerini, bunun neticesinde son zamanlardaki en muhteşem geri dönüşlerden birine imza attıklarını söyledi.

Kaya’nın açıklamaları şöyle:

BEKLEDİĞİMİZDEN FARKLI BİR RAKİP BULABİLİYORUZ

“İnegölspor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndüğümüz için mutluyum. Gerçekten son zamanlarda en muhteşem bir geri dönüşe imza attığımız bir müsabaka oldu.

Maç öncesi rakibin diğer maçlarda oynadığı futbol ile alakalı bir hazırlığımız oluyor. Rakibin nasıl oynayacağı yönünde bir taktiğimiz oluyor. Fakat o kadar istikrarsız bir lig ki, sahada farklı bir takım buluyorsun karşında. İnanılmaz şekilde değişik oynayan bir takım görüyorsun. Maalesef bu yanılgıya düştük biz de. İyi oynadığımız bölümde kalemizde üst üste goller görünce müdahale etmek zorunda kaldım.

FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK

35.dakikadan sonra yaptığımız üç değişiklikle farklı bir boyuta geçtik. İyi oynayarak devreyi 2-0 geride kapattık. Bu bize moral verdi.

Devre arasında tekrar soyunma odasında yaptığımız görüşmeler, konuşmalarla ve ilave taktiksel müdahaleler ile beraber, oyuncu arkadaşlarımın mağlubiyeti kabul etmeyecek şekildeki düşünceleri ile beraber ikinci yarıya çıktık.

İkinci yarının başlarında inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Daha sonra iki hamle daha yaptık. Bu dakikadan sonra oyuna giren oyuncularım pozitif anlamda katkı sunmaya başladı. Santraforlarımız gol attı, kaptanımız gol attı. Skor 3-2 de olabilirdi, 4 veya 5-2 de.

NİĞDE MAÇINI DA KAZANIRSAK İŞLER YOLUNA GİRECEK

İnanılmaz bir ikinci yarı yaşadık. Bu nedenle oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum. Ancak bunun devam etmesi için Niğde maçını da mutlaka kazanmalıyız. Bu maçı kazanmamız halinde işler yoluna girmiş olacak. Bu açıdan Niğde maçı bizim için çok önemli. Dün itibariyle bu maçın hazırlıklarına da başladık. Çorum FK takımı Niğde’yi yenecek güçte bir takım”

(Spor Servisi)