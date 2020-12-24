“İlk yarı iyi, ikinci yarı kötüydük”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Çarşamba günü 16.hafta maçında konuk ettiği Başkent ekibi Hacettepespor’u ilk yarıda Umut Kaya ve Sinan Kurumuş’un attığı gollerle 2-0 yenerken, karşılaşma sonrası Teknik Direktör İsmet Taşdemir önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında istediklerini genel olarak sahaya yansıttıklarını ancak ikinci yarıda kötü oynadıklarını itiraf eden genç teknik adam, zor bir eşikte olduklarını ve hedefe ulaşmak için engelleri bir bir aşacaklarını dile getirdi.

İKİNCİ YARIDAKİ KÖTÜ OYUNU KALIP HALİNE SOKMAK İSTEMİYORUZ

Taşdemir’in maç sonu açıklamaları şöyle: “Diğer maçlar gibi Hacettepe maçı da bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çok şükür kazandık. İlk yarı iyi oyun, ikinci yarı kötü oyunu çok fazla dillendirip kalıp haline sokmak istemiyorum. Ama maalesef Hacettepe maçı da bu şekilde geçti. Zamanla bunu aşacağımızı düşünüyorum. Güçlü bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi ederiz.

İLK YARIDA İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITTIK

Özellikle ilk yarıda düşündüklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. En azından kazanarak 3 puanı cebimize koyduk. Zor bir eşikteyiz. Hedefimize ulaşmak adına şimdiki durağımız Zonguldak. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp oradan da 3 puanla dönebilirsek düşündüğümüz tablonun yanına çok yaklaşmış olacağız.

Hacettepe maçında alınan 3 puandan ötürü oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum, herkesin ayağına sağlık.”

(Spor Servisi)