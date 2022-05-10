İlk yarı dışarıda, ikinci yarı içeride

2021-2022 Futbol Sezonunu, geçtiğimiz Cumartesi günü, evinde Afjet Afyonspor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle kapatan Çorum FK, 65 puanla 7.sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 38 haftada topladığı 65 puanın 34’ünü sezonun ilk yarısında, 31’ini ise sezonun ikinci yarısında topladı.

İLK YARIDA DEPLASMAN KARNESİ İYİYDİ

Sezona, teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde başlayan Çorum FK, devre arasına kadar Ahmet Yıldırım’la devam etti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıda çıktığı 19 maçta, 9 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 34 puan topladı ve 6.sırada yer aldı. Bu maçlarda 28 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Çorum FK, 34 puanın 13’ünü, iç sahada alırken, tam 21’ini deplasmanda topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıdaki performansıyla, Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımı unvanını aldı.

İKİNCİ YARIDA TAM TERSİ

Devre arasında yaşanan istifaların ardından büyük bir kaos yaşayan ve birçok önemli futbolcusunu kaybeden Çorum FK, ikinci yarıya teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde başladı.

Kırmızı-siyahlılar, Ergün Penbe nezaretinde çıktıkları 19 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 31 puan topladılar. Bu maçlarda, 30 gol atan Çorum FK, 29 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda daha çok puan toplayan Çorum FK, ikinci yarıda ise, evinde daha iyi sonuçlar alıp, ilk yarının tersi bir performansa imza attı.

İlk yarıya göre, ikinci yarıda, iç sahada 1 maç fazla oynayan Çorum FK, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. 20 gol atan Çorum FK, kalesinde 15 gole engel olamadı.

İlk yarıda, deplasmanda fırtına gibi esen Çorum FK, ikinci yarıda adeta çakıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, çıktığı 9 deplasman maçının 3’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kalıp, 3’ünde ise sahadan puansız ayrıldı. Toplamda 12 puan toplayan Çorum FK, attığı 10 gole karşılık 14 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)